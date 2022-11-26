Маск підтримає суперника Трампа по Республіканській партії на виборах 2024

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що підтримає суперника Дональда Трампа по Республіканській партії, губернатора Флориди Рона ДеСантіса, якщо той балотуватиметься на пост президента у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як зазначає видання, Маск не знайшов свого ідеального кандидата серед демократів на виборах 2024 року і віддав перевагу республіканцю ДеСантісу.

"Я б віддав перевагу на посаді президента в 2024 році комусь розумному і центристському. Я сподівався, що так буде і з адміністрацією Байдена, але поки що розчарований", - написав Маск у Twitter.

На думку The Guardian, така відповідь Маска є яскравим свідченням підтримки республіканців. Ще влітку він розмірковував про переваги обох партій, нині ж схиляється до республіканця ДеСантіса.

Такий крок Маска, як пишуть оглядачі, може стати поштовхом для ДеСантіса, від якого республіканці очікують жорстку боротьбу з Трампом напередодні виборчих перегонів.

Також The Guardian зазначає, що Маск задоволений тим, що Трамп не твітить після відновлення його облікового запису на минулих вихідних.

"Важливо, що Twitter виправив серйозну помилку, що заблокувала його обліковий запис, незважаючи на відсутність порушення закону або умов обслуговування. Деплатформінг чинного президента підірвав довіру половини Америки до Twitter", - наголосив власник соцмережі.