Ціни на продукти з початку року зросли на третину: що дорожчає найшвидше

Середні ціни на продукти харчування у жовтні 2022 року, порівняно з груднем минулого року, зросли на 32,8%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 24,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали фрукти - на 83,2%, яйця - на 63,4%, овочі - на 52,0%, риба та рибопродукти - 41,6%, цукор - на 34,4%, хліб та хлібопродукти - на 29,5%, макаронні вироби - на 27,0%.

Крім того, м'ясо та м'ясопродукти подорожчали на 24,2%, олія - на 22,9%, сир та сир - на 19,8%, хліб - на 18,7%, олія - на 14,6%, молоко - на 13,1%.