Ілон Маск запустив опитування, чи відновлювати в Twitter обліковий запис Трампа

Новий власник Twitter Ілон Маск опублікував у своєму обліковому записі в соціальній мережі опитування, чи відновлювати обліковий запис експрезидента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Маска.

Акаунт Трампа заблокували соцмережі після подій 6 січня 2021 року, коли його прихильники взяли штурмом Капітолій у спробі зірвати затвердження конгресом перемоги на президентських виборах демократа Джо Байдена.

"Відновити колишнього президента Трампа", - запитав Маска і додав два варіанти відповіді - так чи ні.

Голосування триватиме добу. На цей час, за відновлення акаунту політика виступає 61% тих, хто проголосував проти 39%, які виступили проти.

У коментарях підприємець написав "Vox Populi, Vox Dei" (від латинського "голос народу - голос божий" - ред.). Нижче він опублікував твіт з емодзі з попкорном.

Раніше Маск написав у Twitter, що керівництво американської компанії поки не прийняло рішення про відновлення облікового запису Дональда Трампа.

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