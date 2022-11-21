Трамп не планує повертатися до Twitter: у чому причина

Колишній президент США Дональд Трамп, якого нещодавно розблокували у Twitter, не планує повертатися до соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 45 глави американської держави, зроблену під час з'їзду Коаліції єврейських республіканців.

Причиною свого рішення політик назвав "падіння залучення користувачів і занадто багато фейкових акаунтів". Натомість Трамп запросив усіх прихильників приєднуватися до його власної соціальної мережі. "У неї неймовірне охоплення користувачів і в ній набагато зручніше, ніж у Twitter", - заявив колишній президент США.