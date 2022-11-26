Маск поддержит соперника Трампа по Республиканской партии на выборах 2024

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что поддержит соперника Дональда Трампа по Республиканской партии, губернатора Флориды Рона ДеСантиса, если тот будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как отмечает издание, Маск не нашел своего идеального кандидата среди демократов на выборах 2024 года и предпочел республиканца ДеСантиса.

"Я бы предпочел на посту президента в 2024 году кого-то разумного и центристского. Я надеялся, что так будет и с администрацией Байдена, но пока разочарован", - написал Маск в Twitter.

По мнению The Guardian, такой ответ Маска является ярким свидетельством его поддержки республиканцев. Еще летом он размышлял о преимуществах обеих партий, теперь же склоняется к республиканцу ДеСантису.

Такой шаг Маска, как пишут обозреватели, может стать толчком для ДеСантиса, от которого республиканцы ожидают жесткую борьбу с Трампом в преддверии избирательной гонки.

Также The Guardian отмечает, что Маск доволен тем, что Трамп не твитит после восстановления его аккаунта на минувших выходных.

"Важно, что Twitter исправил серьезную ошибку, заблокировавшую его аккаунт, несмотря на отсутствие нарушения закона или условий обслуживания. Деплатформинг действующего президента подорвал доверие половины Америки к Twitter", - подчеркнул владелец соцсети.