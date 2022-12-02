Маск знову забанив Каньє Веста у Twitter

Бан у Твітері для Веста - вже не перший. Нещодавно Маск, ставши новим власником популярної соцмережі, "амністував" репера. Проте, як виявилось, акаунт повернувся до співака не на довго.

Так, днями знаменитий музикант та продюсер зізнався у програмі InfoWars, що симпатизує нацистам та російському диктатору Володимиру Путіну, а також похвалив Адольфа Гітлера.

Після цього Маск заблокував Твіттер Веста, пояснивши, що "намагався щосили", проте скандальна знаменитість "знов порушив правило проти підбурювання до насильства".

Фото: скріншот twitter.com/elonmusk