UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маск знову забанив Каньє Веста у Twitter

Фото: Ілон Маск, керівник Tesla (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Американський мільярдер Ілон Маск заблокував Twitter-аккаунт американського репера Каньє Веста. Причиною стали чергові висловлювання музиканта, розцінені як підбурювання до насильства.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Маска у Twitter.

Бан у Твітері для Веста - вже не перший. Нещодавно Маск, ставши новим власником популярної соцмережі, "амністував" репера. Проте, як виявилось, акаунт повернувся до співака не на довго.

Так, днями знаменитий музикант та продюсер зізнався у програмі InfoWars, що симпатизує нацистам та російському диктатору Володимиру Путіну, а також похвалив Адольфа Гітлера.

Після цього Маск заблокував Твіттер Веста, пояснивши, що "намагався щосили", проте скандальна знаменитість "знов порушив правило проти підбурювання до насильства".

Фото: скріншот twitter.com/elonmusk

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Трамп не планує повертатися до Twitter. Причиною свого рішення політик назвав "падіння залучення користувачів та надто багато фейкових акаунтів".

Нагадаємо також, що раніше Маск опублікував опитування, чи варто відновлювати обліковий запис Дональда Трампа. Результати голосування були на користь екс-президента США і мільярдер розблокував обліковий запис.

Додамо, нещодавно Маск заявив, що підтримає суперника Трампа по Республіканській партії на виборах 2024 - губернатора Флоріди Рона ДеСантіса.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТрампВибори в СШАИлон Маск