Маск знову забанив Каньє Веста у Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск заблокував Twitter-аккаунт американського репера Каньє Веста. Причиною стали чергові висловлювання музиканта, розцінені як підбурювання до насильства.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Маска у Twitter.
Бан у Твітері для Веста - вже не перший. Нещодавно Маск, ставши новим власником популярної соцмережі, "амністував" репера. Проте, як виявилось, акаунт повернувся до співака не на довго.
Так, днями знаменитий музикант та продюсер зізнався у програмі InfoWars, що симпатизує нацистам та російському диктатору Володимиру Путіну, а також похвалив Адольфа Гітлера.
Після цього Маск заблокував Твіттер Веста, пояснивши, що "намагався щосили", проте скандальна знаменитість "знов порушив правило проти підбурювання до насильства".
Фото: скріншот twitter.com/elonmusk
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Трамп не планує повертатися до Twitter. Причиною свого рішення політик назвав "падіння залучення користувачів та надто багато фейкових акаунтів".
Нагадаємо також, що раніше Маск опублікував опитування, чи варто відновлювати обліковий запис Дональда Трампа. Результати голосування були на користь екс-президента США і мільярдер розблокував обліковий запис.
Додамо, нещодавно Маск заявив, що підтримає суперника Трампа по Республіканській партії на виборах 2024 - губернатора Флоріди Рона ДеСантіса.
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