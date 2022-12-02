Маск снова забанил Канье Уэста в Twitter

Бан в Твиттере для Веста - уже не первый. Недавно Маск, став новым владельцем популярной соцсети, "амнистировал" рэпера. Однако, как оказалось, аккаунт вернулся к певцу ненадолго.

На днях знаменитый музыкант и продюсер признался в программе InfoWars, что симпатизирует нацистам и российскому диктатору Владимиру Путину, а также похвалил Адольфа Гитлера.

После этого Маск заблокировал Твиттер Уэста, объяснив, что "старался изо всех сил", но скандальная знаменитость "снова нарушил правило против подстрекательства к насилию".

Фото: скриншот twitter.com/elonmusk