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Маск снова забанил Канье Уэста в Twitter

Фото: Илон Маск, руководитель Tesla (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Американский миллиардер Илон Маск заблокировал Twitter-аккаунт американского рэпера Канье Уэста. Причиной стали очередные высказывания музыканта, расцененные как подстрекательства к насилию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Маска в Twitter.

Бан в Твиттере для Веста - уже не первый. Недавно Маск, став новым владельцем популярной соцсети, "амнистировал" рэпера. Однако, как оказалось, аккаунт вернулся к певцу ненадолго.

На днях знаменитый музыкант и продюсер признался в программе InfoWars, что симпатизирует нацистам и российскому диктатору Владимиру Путину, а также похвалил Адольфа Гитлера.

После этого Маск заблокировал Твиттер Уэста, объяснив, что "старался изо всех сил", но скандальная знаменитость "снова нарушил правило против подстрекательства к насилию".

Фото: скриншот twitter.com/elonmusk

Недавно РБК-Украина сообщало, что Трамп не планирует возвращаться в Twitter. Причиной своего решения политик назвал "падение привлечения пользователей и слишком много фейковых аккаунтов".

Напомним также, что ранее Маск опубликовал опрос, стоит ли восстанавливать аккаунт Дональда Трампа. Результаты голосования были в пользу экс-президента США и миллиардер разблокировал учетную запись.

Добавим, недавно Маск заявил, что поддержит соперника Трампа по Республиканской партии на 2024 - губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

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