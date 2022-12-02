Маск снова забанил Канье Уэста в Twitter

Американский миллиардер Илон Маск заблокировал Twitter-аккаунт американского рэпера Канье Уэста. Причиной стали очередные высказывания музыканта, расцененные как подстрекательства к насилию.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Маска в Twitter.
Бан в Твиттере для Веста - уже не первый. Недавно Маск, став новым владельцем популярной соцсети, "амнистировал" рэпера. Однако, как оказалось, аккаунт вернулся к певцу ненадолго.
На днях знаменитый музыкант и продюсер признался в программе InfoWars, что симпатизирует нацистам и российскому диктатору Владимиру Путину, а также похвалил Адольфа Гитлера.
После этого Маск заблокировал Твиттер Уэста, объяснив, что "старался изо всех сил", но скандальная знаменитость "снова нарушил правило против подстрекательства к насилию".
Фото: скриншот twitter.com/elonmusk
Недавно РБК-Украина сообщало, что Трамп не планирует возвращаться в Twitter. Причиной своего решения политик назвал "падение привлечения пользователей и слишком много фейковых аккаунтов".
Напомним также, что ранее Маск опубликовал опрос, стоит ли восстанавливать аккаунт Дональда Трампа. Результаты голосования были в пользу экс-президента США и миллиардер разблокировал учетную запись.
Добавим, недавно Маск заявил, что поддержит соперника Трампа по Республиканской партии на 2024 - губернатора Флориды Рона ДеСантиса.
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