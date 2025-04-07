Маск засудив війну РФ проти України та закликав припинити "нелюдську бійню"

Позиція Ілона Маска до війни в Україні

Під час президентства Джо Байдена, Ілон Маск переважно підтримував Україну. Його компанія надала доступ до тисяч терміналів Starlink, які українські військові використовують на фронті.

Однак після перемоги на виборах Дональда Трампа, мільярдер змінив свою риторику. Зокрема, він назвав систему Starlink основою української армії та закликав до негайного укладання миру.

Маск підтримав кампанію Трампа до підписання угоди про контроль США над природними ресурсами України. Не виключалося блокування Starlink для українських військових.

Через скандальну тему, Італія призупинила переговори з компанією SpaceX щодо розширення мережі Starlink у країні.

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