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Маск засудив війну РФ проти України та закликав припинити "нелюдську бійню"

Фото: мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск виступив проти безглуздого кровопролиття, підтримавши план президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Messaggero.

Маск зазначив, що не може поважати тих, хто "підживлює війну" та підкреслив, що на фронті гинуть люди без жодної чіткої стратегії. За його словами, ця війна виглядає жорстокою, безглуздою та нелюдяною.

"Президент Трамп має рацію: час покласти край цьому кровопролиттю. Нас повинні хвилювати солдати, які щодня вмирають в окопах в Україні й Росії. Вони змушені вбивати одне одного, не розуміючи причин і термінів цієї війни. Пора сказати - досить", - сказав Маск.

Позиція Ілона Маска до війни в Україні

Під час президентства Джо Байдена, Ілон Маск переважно підтримував Україну. Його компанія надала доступ до тисяч терміналів Starlink, які українські військові використовують на фронті.

Однак після перемоги на виборах Дональда Трампа, мільярдер змінив свою риторику. Зокрема, він назвав систему Starlink основою української армії та закликав до негайного укладання миру.

Маск підтримав кампанію Трампа до підписання угоди про контроль США над природними ресурсами України. Не виключалося блокування Starlink для українських військових.

Через скандальну тему, Італія призупинила переговори з компанією SpaceX щодо розширення мережі Starlink у країні.

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Ілон Маск