Маск осудил войну РФ против Украины и призвал остановить "бесчеловечную бойню"

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск выступил против бессмысленного кровопролития, поддержав план президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Messaggero.
Маск отметил, что не может уважать тех, кто "подпитывает войну" и подчеркнул, что на фронте гибнут люди без всякой четкой стратегии. По его словам, эта война выглядит жестокой, бессмысленной и бесчеловечной.
"Президент Трамп прав: время положить конец этому кровопролитию. Нас должны волновать солдаты, которые ежедневно умирают в окопах в Украине и России. Они вынуждены убивать друг друга, не понимая причин и сроков этой войны. Пора сказать - хватит", - сказал Маск.
Во время президентства Джо Байдена, Илон Маск преимущественно поддерживал Украину. Его компания предоставила доступ к тысячам терминалов Starlink, которые украинские военные используют на фронте.
Однако после победы на выборах Дональда Трампа, миллиардер изменил свою риторику. В частности, он назвал систему Starlink основой украинской армии и призвал к немедленному заключению мира.
Маск поддержал кампанию Трампа до подписания соглашения о контроле США над природными ресурсами Украины. Не исключалось блокирование Starlink для украинских военных.
Из-за скандальной темы, Италия приостановила переговоры с компанией SpaceX по расширению сети Starlink в стране.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.