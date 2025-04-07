Маск осудил войну РФ против Украины и призвал остановить "бесчеловечную бойню"

Позиция Илона Маска к войне в Украине

Во время президентства Джо Байдена, Илон Маск преимущественно поддерживал Украину. Его компания предоставила доступ к тысячам терминалов Starlink, которые украинские военные используют на фронте.

Однако после победы на выборах Дональда Трампа, миллиардер изменил свою риторику. В частности, он назвал систему Starlink основой украинской армии и призвал к немедленному заключению мира.

Маск поддержал кампанию Трампа до подписания соглашения о контроле США над природными ресурсами Украины. Не исключалось блокирование Starlink для украинских военных.

Из-за скандальной темы, Италия приостановила переговоры с компанией SpaceX по расширению сети Starlink в стране.

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