Маск запустив власну компанію з дослідження штучного інтелекту

Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск сьогодні, 12 липня, оголосив про запуск власної компанії, яка займатиметься дослідженням штучного інтелекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Маска у Twitter.
"Оголошуємо про створення xAI для розуміння реальності", - йдеться у заяві.
Також у Twitter уже з'явився верифікований акаунт компанії xAI. На цій сторінці було опубліковано перший допис.
"Які найголовніші питання залишаються без відповіді?", - ставить питання компанія.
Питання Ілона Маска
У коментарях американський підприємець поставив різні питання:
Що відомо про команду xAI
Поки що жодних подробиць про діяльність компанії немає, але вже 14 липня команда пообіцяла ними поділитися.
Фото: команда компанії (twitter.com/elonmusk)
Нещодавно стало відомо, що гендиректор директор Tesla Ілон Маск знову обійшов у рейтингу магната предметів розкоші Бернара Арно після того, як акції LVMH впали на 2,6% на торгах у Парижі. Згідно з індексом, статки Маска зараз оцінюються приблизно в 192,3 млрд доларів.
Також Маск повідомляв, що соціальна медіа-компанія Twitter планує запустити додаток для Smart tv та зосередитися на зростанні відеоконтенту на платформі.
У травні Маск заявив, що йде з посади генерального директора Twitter.
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