Маск запустил собственную компанию по исследованию искусственного интеллекта

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сегодня, 12 июля, объявил о запуске собственной компании, которая будет заниматься исследованием искусственного интеллекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Маска в Twitter .
"Объявляем о создании xAI для понимания реальности", - говорится в заявлении.
Также в Twitter уже появился верифицированный аккаунт компании xAI. На этой странице было опубликовано первое сообщение.
"Какие самые главные вопросы остаются без ответа?", - задает вопрос компания.
Вопросы Илона Маска
В комментариях американский предприниматель задал разные вопросы:
Что известно о команде xAI
Пока что никаких подробностей о деятельности компании нет, но уже 14 июля команда пообещала ими поделиться.
Фото: команда компании (twitter.com/elonmusk)
Недавно стало известно, что гендиректор директор Tesla Илон Маск снова обошел в рейтинге магната предметов роскоши Бернара Арно после того, как акции LVMH упали на 2,6% на торгах в Париже. Согласно индексу, состояние Маска сейчас оценивается примерно в 192,3 млрд долларов.
Также Маск сообщал, что социальная медиакомпания Twitter планирует запустить приложение для Smart tv и сосредоточиться на росте видеоконтента на платформе.
В мае Маск заявил, что уходит с должности генерального директора Twitter.
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