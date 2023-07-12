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Маск запустил собственную компанию по исследованию искусственного интеллекта

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сегодня, 12 июля, объявил о запуске собственной компании, которая будет заниматься исследованием искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Маска в Twitter .

"Объявляем о создании xAI для понимания реальности", - говорится в заявлении.

Также в Twitter уже появился верифицированный аккаунт компании xAI. На этой странице было опубликовано первое сообщение.

"Какие самые главные вопросы остаются без ответа?", - задает вопрос компания.

Вопросы Илона Маска

В комментариях американский предприниматель задал разные вопросы:

  • Где начинается сознание?;
  • Когда мы переходим от одной клетки к ~35 триллионам клеток?;
  • В чем смысл жизни?;
  • Где же инопланетяне?

Что известно о команде xAI

Пока что никаких подробностей о деятельности компании нет, но уже 14 июля команда пообещала ими поделиться.

Фото: команда компании (twitter.com/elonmusk)

Илон Маск и его другие проекты

Недавно стало известно, что гендиректор директор Tesla Илон Маск снова обошел в рейтинге магната предметов роскоши Бернара Арно после того, как акции LVMH упали на 2,6% на торгах в Париже. Согласно индексу, состояние Маска сейчас оценивается примерно в 192,3 млрд долларов.

Также Маск сообщал, что социальная медиакомпания Twitter планирует запустить приложение для Smart tv и сосредоточиться на росте видеоконтента на платформе.

В мае Маск заявил, что уходит с должности генерального директора Twitter.

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Илон МаскИскусственный интеллект