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Маск повернув собі титул найбагатшої людини у світі

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Вашингтон, Четвер 01 червня 2023 08:17
Маск повернув собі титул найбагатшої людини у світі Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Гендиректор директор Tesla Ілон Маск знову обійшов у рейтингу магната предметів розкоші Бернара Арно після того, як акції LVMH впали на 2,6% на торгах у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Цього року 51-річний Маск і 74-річний француз змагаються в індексі мільярдерів Bloomberg, до якого входять 500 найбагатших людей світу.

Арно вперше обійшов Маска у грудні, коли технологічна індустрія зіткнулася з труднощами, а предмети розкоші продемонстрували стійкість перед інфляцією. LVMH, яку заснував Арно, володіє такими брендами, як Louis Vuitton, Fendi та Hennessy.

Проблеми з люковими брендами

Віра в динамічність сектору предметів розкоші починає згасати на тлі ознак уповільнення економічного зростання, що ростуть, особливо на критично важливому ринку Китаю. Акції LVMH впали приблизно на 10% із квітня.

Тим часом Маск заробив цього року понад 55,3 млрд доларів, переважно завдяки Tesla. Автовиробник, частку якого припадає 71% його стану, з початку року виріс на 66%. Згідно з індексом, статки Маска зараз оцінюються приблизно в 192,3 млрд доларів, а статки Арно - близько 186,6 млрд доларів.

Нагадаємо, у травні засновник LVMH Бернар Арно втратив 11,2 млрд доларів зі свого статку за один день через побоювання, що ослаблення економіки США знизить попит на предмети розкоші.

За версією Forbes, у квітні засновник Tesla Ілон Маск втратив лідируючу позицію у списку найбагатших людей. Вперше список очолив керівник групи LVMH Бернар Арно.

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