ua ru
Нд, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ілон Маск заявив, що Twitter планує створити додаток для Smart tv

Новость на русском →
Неділя 18 червня 2023 03:48
Ілон Маск заявив, що Twitter планує створити додаток для Smart tv Фото: Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соціальна медіа-компанія Twitter планує запустити додаток для Smart tv та зосередитися на зростанні відеоконтенту на платформі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ілон Маск разом із новопризначеним виконавчим директором Twitter Ліндою Яккаріною під час презентації для інвесторів компанії презентували плани щодо майбутнього розвитку соціальної мережі.

Зазначається, що медіа-компанія в найбижчому майбутньому зосередиться на відеоконтенті, зокрема партнерстві з авторами та торгівлею, щоб оживити бізнес в соціальних мережах за межами цифрової реклами.

Twitter після купівля Ілоном Маском

За даними видання Bloomberg, Twitter втричі впав у ціні, після купівлі соцмережі Ілоном Маском за 44 млрд доларів в жовтні 2022 року. Зазначається, що до втрати 50% доходів від реклами призвели проблеми з модерацією контенту. А спроби відшкодувати цей дохід за рахунок продажу підписки на Twitter Blue поки не мала успіху.

27 травня Twitter вийшла із добровільного кодексу практики боротьби з дезінформацією в Європейському союзі. Через це платформу можуть заблокувати на території Євросоюзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Twitter Илон Маск
NEWS
Готується до суду в Гаазі? Путін спробував виправдати викрадення українських дітей
Готується до суду в Гаазі? Путін спробував виправдати викрадення українських дітей
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом