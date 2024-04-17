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Маск запропонував запровадити плату за публікації в Twitter: кого торкнеться

Фото: Twitter може ввести плату за публікації (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Власник соцмережі Twitter Ілон Маск запропонував запровадити невелику плату за право публікації першого посту для нових користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ілона Маска.

За його словами, таким чином можна вирішити проблему великої кількості ботів та тролів у соціальній мережі.

Він також зазначив, що сучасні боти зі штучним інтелектом легко оминають вбудовані перевірки, які покликані визначити, людина його проходить чи ШІ.

"На жаль, невелика плата за можливість зробити першу публікацію новим користувачам – це єдиний спосіб впоратися із засиллям ботів", - написав Маск.

Зазначимо, що у жовтні 2023 року соцмережа вже запровадила плату для нових неверифікованих користувачів з Нової Зеландії та Філіппін у розмірі одного долара. Тоді потрібно заплатити, щоб можна було робити репости, писати повідомлення або відповідати на публікації.

 

 

Нові функції у Twitter

Після того, як Ілон Маск придбав соціальну мережу Twitter, у ній з'явилася велика кількість нових функцій. Так, розробники вирішили прибрати можливість блокування користувачів.

Також інженери Twitter мають намір дозволити приховувати свої лайки, але функція буде доступна лише платним користувачам. Більше того, соціальна мережа в майбутньому може перестати показувати кількість лайків та репостів, які отримують користувачі. На думку Маска, відображення лайків та репостів під постами робить платформу неохайною.

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Ілон МаскTwitter