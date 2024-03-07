Twitter може перестати показувати кількість лайків та репостів

Соціальна мережа X, колишній Twitter, може перестати показувати кількість лайків і репостів, які отримують люди.

Про це заявив власник соцмережі Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

На його думку, відображення лайків і репостів під постами робить платформу неохайною.

Це вже не вперше, коли Маск пропонує кардинально змінити X відтоді, як він придбав її в жовтні 2022 року.

У серпні Маск заявив, що X видалятиме всі заголовки статей із посилань, розміщених на платформі. Це, за його словами, значно поліпшить естетику сайту.

Зміни було впроваджено в жовтні, але менш ніж через два місяці Маск відмовився від свого рішення. 22 листопада Маск повідомив у пості X, що X буде відображати заголовки статей "у верхній частині зображення картки URL".

"Ні, заголовок буде відображатися на зображенні, накладеному зверху, а URL - знизу, як і зараз - ніяких додаткових вертикальних пікселів не використовується. Я ненавиджу ці величезні, потворні картки з URL", - відповів Маск, коли один із користувачів піддражнив його за скасування власного рішення.

Нововведення Twitter

Останнім часом у соціальній мережі Twitter (тепер Х) з'явилося багато нововведень. Так, розробники вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому Twitter дозволять приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.

Власник соцмережі Ілон Маск називав штучний інтелект справжньою загрозою для сучасного світу. Але нещодавно стало відомо, що він збирається запустити власний ChatGPT у соцмережі Twitter.

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