Маск предложил ввести плату за публикации в Twitter: кого коснется

По его словам, таким образом можно решить проблему большого количества ботов и троллей в социальной сети.

Он также отметил, что современные боты с искусственным интеллектом легко обходят встроенные проверки, которые призваны определить, человек его проходит или ИИ.

"К сожалению, небольшая плата за возможность сделать первую публикацию новым пользователям – это единственный способ справиться с засильем ботов", - написал Маск.

Отметим, что в октябре 2023 года соцсеть уже ввела плату для новых неверифицированных пользователей из Новой Зеландии и Филиппин в размере одного доллара. Тогда требовалось заплатить, чтобы можно было делать репосты, писать сообщения или отвечать на публикации.