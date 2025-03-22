Маск заблокував аккаунти користувачів Х в Туреччині, які повідомляли про протести

Власник соцмережі Х (Тwitter) Ілон Маск заблокував аккаунти деяких користувачів в Туреччині. Обмеження стосуються тих, хто поширював інформацію про протести.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Рolitico.
"Призупинення відбулося після масових демонстрацій, спровокованих арештом на початку цього тижня головного політичного суперника президента Туреччини Таїпа Ердогана, мера Стамбула Екрема Імамоглу", - пише видання.
Як зазначають журналісти, велика частина опозиційної діяльності була зосереджена навколо університетів, і багато хто з тих, хто був пов’язаний з демонстраціями, зараз визнають, що їхні облікові записи X призупинено.
"Більшість призупинених облікових записів були акаунтами активістів, пов’язаних з університетом, які в основному ділилися інформацією про протести, місцями, куди студенти ходять", - сказав виданню координатор і аналітик Близькосхідної програми Центру Вільсона Юсуф Кан.
За його словами, багато з цих облікових записів мали кілька десятків тисяч прихильників.
Додамо, що міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що влада виявила 326 акаунтів у соціальних мережах, які нібито розпалювали ненависть, 72 з яких були за кордоном.
"Скоординовані дії між органами кібербезпеки та служби безпеки призвели до арешту 54 підозрюваних, пов’язаних із акаунтами в соціальних мережах", - зазначив він.
Призупинення облікового запису, ймовірно, є законним в Туреччині, оскільки місцеве законодавство дозволяє такі дії, якщо їх вимагає уряд. Закон про соціальні медіа 2022 року дає турецькому уряду широкі та розпливчасті повноваження щодо цього.
Нещодавно в Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу - основного політичного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана. Це сталося за кілька днів до того, як його мали обрати кандидатом у президенти.
Після затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу у Туреччині спалахнули протести. Вони відбулись попри те, що уряд заборонив масові зібрання в Стамбулі та ввів обмеження на чотири дні. Загалом поліція затримала близько 100 осіб.
Детальніше про те, що відбувається у Туреччині - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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