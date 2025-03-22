Маск заблокировал аккаунты пользователей Х в Турции, которые сообщали о протестах

"Приостановка произошла после массовых демонстраций, спровоцированных арестом в начале этой недели главного политического соперника президента Турции Тайипа Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу", - пишет издание.

Как отмечают журналисты, большая часть оппозиционной деятельности была сосредоточена вокруг университетов, и многие из тех, кто был связан с демонстрациями, сейчас признают, что их учетные записи X приостановлены.

"Большинство приостановленных учетных записей были аккаунтами активистов, связанных с университетом, которые в основном делились информацией о протестах, местами, куда студенты ходят", - сказал изданию координатор и аналитик Ближневосточной программы Центра Вильсона Юсуф Кан.

По его словам, многие из этих учетных записей имели несколько десятков тысяч сторонников.

Добавим, чтоминистр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что власти обнаружили 326 аккаунтов в социальных сетях, которые якобы разжигали ненависть, 72 из которых были за рубежом.

"Скоординированные действия между органами кибербезопасности и службы безопасности привели к аресту 54 подозреваемых, связанных с аккаунтами в социальных сетях", - отметил он.

Приостановление учетной записи, вероятно, является законным в Турции, поскольку местное законодательство позволяет такие действия, если их требует правительство. Закон о социальных медиа 2022 года дает турецкому правительству широкие и расплывчатые полномочия в этом отношении.