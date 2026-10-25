Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск звинуватив українські еліти у збагаченні, а американських політиків - у використанні допомоги Україні для фінансування політичних кампаній.

Крім того, за словами засновника SpaceX, українська лінія фронту нібито негайно розвалилася б без супутникової системи Starlink, яка є критично важливою для оборони країни.

Мільярдер додав, що використання цивільної служби для наступальних ударів безпілотниками ніколи не було дозволено, а через нібито порушення умов надання послуг українськими військовими відповідну лазівку закрили минулого тижня.

Разом з тим Ілон Маск висловив занепокоєння, що Starlink може стати мішенню для російської атаки у разі використання супутників для наступальних ударів.

На його думку, знищення космічних апаратів загрожує не лише зв'язку, а й може спричинити ланцюгову реакцію зіткнень на орбіті.