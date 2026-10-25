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Маск злякався удару РФ по Starlink і наполягає на цивільному використанні супутників

15:57 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
Маск злякався удару РФ по Starlink і наполягає на цивільному використанні супутників Фото: Ілон Маск пояснив, чому не хоче, щоб Starlink використовували для наступальних ударів (Getty Images)
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Starlink може стати мішенню для російської атаки, якщо супутники використовуватимуть для наступальних ударів. Водночас їхнє знищення загрожує не лише зв'язку, а й безпеці на орбіті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в соцмережі Х американського мільярдера Ілона Маска.

Маск прокоментував публікацію про здатність Росії знищувати супутники на орбіті. Як приклад у дописі згадували випробування російської протисупутникової зброї, проведене 15 листопада 2021 року. Тоді РФ запустила ракету "Нудол" і знищила власний старий супутник.

У відповідь Маск написав, що це одна з головних причин, чому Starlink має залишатися цивільним проєктом.

За його словами, супутниковий зв'язок можна використовувати для підтримки військової інфраструктури. Водночас Маск виступає проти застосування Starlink для безпосередніх наступальних ударів, оскільки в такому разі супутники можуть стати законною ціллю для удару у відповідь.

Мільярдер також звернув увагу на можливі наслідки знищення супутників на орбіті. Якщо противник підірве супутники Starlink, уламки можуть спричинити ланцюгову реакцію зіткнень і створити небезпечне середовище для інших космічних апаратів.

Таке забруднення орбіти може ускладнити використання космосу на тривалий час. Саме цей ризик Маск назвав однією з причин, чому супутники Starlink, на його думку, мають зберігати цивільне призначення.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявляв, що Starlink не можна використовувати для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей. Водночас він стверджував, що українські військові нібито порушили цю умову.

Згодом радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що це неможливо через обмеження швидкості терміналів Starlink в Україні та відсутність роботи системи на території Росії.

За його словами, комерційний Starlink не можна використовувати для далекобійних і середньої дальності ударів дронами.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Ілон Маск Starlink
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