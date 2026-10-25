Напомним, что американский миллиардер Илон Маск обвинил украинские элиты в обогащении, а американских политиков - в использовании помощи Украине для финансирования политических кампаний.

Кроме того, по словам основателя SpaceX, украинская линия фронта якобы немедленно развалилась бы без спутниковой системы Starlink, которая критически важна для обороны страны.

Миллиардер добавил, что использование гражданской службы для наступательных ударов беспилотниками никогда не было разрешено, а из-за якобы нарушения условий предоставления услуг украинскими военными соответствующую лазейку закрыли на прошлой неделе.

Вместе с тем Илон Маск выразил обеспокоенность тем, что Starlink может стать мишенью для российской атаки в случае использования спутников для наступательных ударов.

По его мнению, уничтожение космических аппаратов грозит не только связи, но и может повлечь за собой цепную реакцию столкновений на орбите.