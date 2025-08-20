Маск не створюватиме політичну партію? Що написало WSJ і реакція мільярдера

Що відомо про політичну партію Маска

Нагадаємо, що 5 липня Маск оголосив про створення власної політичної партії, яку назвав "Американською". Він заявив, що його політична сила стане опозиційною до Республіканської партії Дональда Трампа.

За планами мільярдера, нова політична сила мала поборотися за 2-3 місця у Сенаті США та 8-10 місць у Палаті представників.

Ці ініціативи з’явилися на тлі конфлікту бізнесмена з президентом Дональдом Трампом. Маск публічно звинуватив главу держави у зв’язках зі справою Джеффрі Епштейна, на що Трамп відреагував, пригрозивши скороченням державного фінансування для проектів мільярдера.

Своєю чергою, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що мільярдеру Ілону Маску, який оголосив про створення "Американської партії", варто керувати компаніями, а не лізти у політику.