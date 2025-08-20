RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Маск отказывается от идеи создания политической партии: в WSJ узнали подробности

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, вероятно, решил приостановить реализацию планов по созданию новой политической партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным издания, предприниматель отменил запланированную встречу с группой, которая специализируется на организации кампаний политических сил в США. Причиной стало якобы желание Маска сконцентрироваться на управлении собственными компаниями.

"Маск заявил союзникам, что хочет сосредоточиться на своих компаниях и не хочет отталкивать влиятельных республиканцев, создавая третью партию, которая могла бы оттянуть на себя голоса избирателей Республиканской партии", - говорится в публикации WSJ.

 

Что известно о политической партии Маска

Напомним, что 5 июля Маск объявил о создании собственной политической партии, которую назвал "Американской". Он заявил, что его политическая сила станет оппозиционной к Республиканской партии Дональда Трампа.

По планам миллиардера, новая политическая сила должна была побороться за 2-3 места в Сенате США и 8-10 мест в Палате представителей.

Эти инициативы появились на фоне конфликта бизнесмена с президентом Дональдом Трампом. Маск публично обвинил главу государства в связях с делом Джеффри Эпштейна, на что Трамп отреагировал, пригрозив сокращением государственного финансирования для проектов миллиардера.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что миллиардеру Илону Маску, который объявил о создании "Американской партии", стоит руководить компаниями, а не лезть в политику.

Илон МаскСоединенные Штаты Америки