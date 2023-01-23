Маск шукає додатковий дохід: запускає Twitter без реклами

Як зазначає видання, Ілон Маск, новий власник соцмережі, поставив собі за мету збільшити дохід від підписки. Він анонсував дорожчу підписку без реклами на тлі перезапуску Twitter Blue за 8 або 11 доларів на місяць для користувачів телефонів iPhone і на Android. У своєму твіті він зауважив, що реклама на платформі "занадто помітна" і що найближчими тижнями він "вирішить цю проблему".

Ads are too frequent on Twitter and too big. Taking steps to address both in coming weeks. — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Маск прагне зменшити залежність Twitter від реклами, оскільки наближається виплата відсотків за 13 млрд доларів боргу, який він наклав на компанію в рамках поглинання. Згідно з повідомленнями, Twitter має зробити щоквартальний платіж у розмірі 300 млн доларів цього місяця, потенційно вже цього тижня.

"Без значних доходів від підписок є "гарні" шанси, що Twitter не переживе майбутній економічний спад. Нам потрібно, щоб приблизно половина нашого доходу була підпискою", - написав власник мережі в електронному листі для всієї компанії.

The Guardian нагадує, що у 2021 році на рекламу припадало 90% доходу Twitter, але після того, як Маск купив бізнес у жовтні минулого року, обсяг доходів Twitter скоротився, а щоденний дохід знизився на 40% порівняно з 2021 роком.