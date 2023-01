Маск шукає додатковий дохід: запускає Twitter без реклами

Як зазначає видання, Ілон Маск, новий власник соцмережі, поставив собі за мету збільшити дохід від підписки. Він анонсував дорожчу підписку без реклами на тлі перезапуску Twitter Blue за 8 або 11 доларів на місяць для користувачів телефонів iPhone і на Android. У своєму твіті він зауважив, що реклама на платформі "занадто помітна" і що найближчими тижнями він "вирішить цю проблему".

Ads are too frequent on Twitter and too big. Taking steps to address both in coming weeks.