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Маск розповів, чи загрожує банкрутство Twitter: Попереду багато роботи

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Понеділок 26 грудня 2022 00:21
Маск розповів, чи загрожує банкрутство Twitter: Попереду багато роботи Фото: Власник Twitter Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Twitter наразі не загрожує неминуче банкрутство. Над витратами компанії встановили контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву власника соцмережі Ілона Маска.

"Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства", - зазначив мільярдер.

Водночас Маск вказав, що "попереду ще багато роботи". Однак, за його словами, витрати вдалося "взяти під контроль".

Нагадаємо, винахідник пообіцяв піти з посади гендиректора Twitter, як тільки знайде собі належну заміну.

Раніше стало відомо, що Маск активно зайнявся пошуком нового генерального директора компанії.

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Twitter Илон Маск
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