Маск розповів, чи загрожує банкрутство Twitter: Попереду багато роботи
Фото: Власник Twitter Ілон Маск (Getty Images)
Twitter наразі не загрожує неминуче банкрутство. Над витратами компанії встановили контроль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву власника соцмережі Ілона Маска.
"Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства", - зазначив мільярдер.
Водночас Маск вказав, що "попереду ще багато роботи". Однак, за його словами, витрати вдалося "взяти під контроль".
Нагадаємо, винахідник пообіцяв піти з посади гендиректора Twitter, як тільки знайде собі належну заміну.
Раніше стало відомо, що Маск активно зайнявся пошуком нового генерального директора компанії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.