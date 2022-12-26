Маск розповів, чи загрожує банкрутство Twitter: Попереду багато роботи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву власника соцмережі Ілона Маска.

"Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства", - зазначив мільярдер.

Водночас Маск вказав, що "попереду ще багато роботи". Однак, за його словами, витрати вдалося "взяти під контроль".