Маск ищет дополнительный доход: запускает Twitter без рекламы

Как отмечает издание, Илон Маск, новый владелец соцсети, задался целью увеличить доход от подписки. Он анонсировал более дорогую подписку без рекламы на фоне перезапуска Twitter Blue за 8 или 11 долларов в месяц для пользователей телефонов iPhone и на Android. В своем твите он отметил, что реклама на платформе "слишком заметна" и что в ближайшие недели он "решит эту проблему".

Ads are too frequent on Twitter and too big. Taking steps to address both in coming weeks. — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Маск стремится снизить зависимость Twitter от рекламы, поскольку приближается выплата процентов за 13 млрд долларов долга, который он возложил на компанию в рамках поглощения. Согласно сообщениям, Twitter должен произвести ежеквартальный платеж в размере 300 млн долларов в этом месяце, потенциально уже на этой неделе.

"Без значительных доходов от подписок есть "хорошие" шансы, что Twitter не переживет будущий экономический спад. Нам нужно, чтобы примерно половина нашего дохода была подпиской", - написал владелец сети в электронном письме для всей компании.

The Guardian напоминает, что в 2021 году на рекламу приходилось 90% дохода Twitter, но после того, как Маск купил бизнес в октябре прошлого года, объем доходов Twitter сократился, а ежедневный доход снизился на 40% по сравнению с 2021 годом.