Маск ищет дополнительный доход: запускает Twitter без рекламы

Как отмечает издание, Илон Маск, новый владелец соцсети, задался целью увеличить доход от подписки. Он анонсировал более дорогую подписку без рекламы на фоне перезапуска Twitter Blue за 8 или 11 долларов в месяц для пользователей телефонов iPhone и на Android. В своем твите он отметил, что реклама на платформе "слишком заметна" и что в ближайшие недели он "решит эту проблему".

Ads are too frequent on Twitter and too big. Taking steps to address both in coming weeks.