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На порозі банкрутства? Twitter виставила на аукціон "пташку" та офісні меблі

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США, Середа 18 січня 2023 20:56
На порозі банкрутства? Twitter виставила на аукціон "пташку" та офісні меблі Фото: брендова "пташка" Twitter продається на аукціоні (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Компанія Twitter виставила на аукціон брендовий логотип-"пташку", офісні меблі, друкарське обладнання, звукоізоляційні кабіни для конференцій та дизайнерські дивани, і навіть набори маленьких шухлядок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Як зазначає видання, Twitter виставив на онлайн-аукціон сотні предметів зі штаб-квартири в Сан-Франциско. Вартість лотів становить від 11 тисяч доларів за відому брендову "пташку" до канцелярського приладдя та офісних шухлядок за 60 доларів.

Такий суцільний розпродаж, за даними BBC, відбувається в той момент, коли новий власник Ілон Маск скоротив Twitter після того, як минулого року він купив компанію за 44 млрд доларів. З моменту вступу на посаду наприкінці торішнього жовтня Маск звільнив близько половини з 7500 співробітників компанії. Він також скасував багато пільг Twitter, наприклад безкоштовне харчування. На продаж навіть виставлені кухонні прилади - кілька еспресо-машин високого класу La Marzocco і фонтанчик для газованих напоїв з дозатором льоду.

Сам Маск писав у Twitter у листопаді, що компанія спостерігала "значне падіння доходу" після відходу кількох рекламодавців. Він також попередив, що компанія може збанкрутувати. У результаті новий глава компанії ухвалив рішення про ліквідацію низки регіональних представництв компанії по всьому світу.

Проте Нік Дав, представник Heritage Global Partners, що адмініструє аукціон, сказав, що цей онлайн-аукціон не має нічого спільного з компенсацією витрат на покупку Twitter вартістю 44 млрд доларів.

Наприкінці грудня 2022 року РБК-Україна повідомляло, що, за словами Ілона Маска, Twitter наразі не загрожує неминуче банкрутство - над витратами компанії встановили контроль.

Пізніше, на початку січня 2023-го, ми писали, що соцмережа Twitter заявила, що почне дозволяти заборонену з 2019 року політичну рекламу, щоб "сприяти публічній дискусії на важливі теми".

Раніше ми писали, чому Ілон Маск протягом останніх місяців втратив понад 200 млрд доларів.

Нагадаємо, винахідник пообіцяв піти з посади гендиректора Twitter, як тільки знайде собі належну заміну.

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