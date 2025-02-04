Маск не розуміє значимості USAID для США, - експерт
Американський бізнесмен Ілон Макс може не розуміти, яке значення програма USAID може бати для Сполучених Штатів Америки.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив історик і дипломат Роман Безсмертний.
"На доповіді у Трампа ще не був новий директор ЦРУ Джон Реткліфф. Як тільки ця зустріч відбудеться, я думаю, що незнання Ілона Маска і емоції Дональда Трампа в цьому плані, вони втихнуть. І вже це видно по тому, як Марко Рубіо сказав, що з цього моменту управління цією структурою USAID переходить до його рук", - зауважив Безсмертний.
Він вважає, що під час перевірки програми було виявлено певні розбіжності, і тому було вирішено передати перевірку USAID Держдепу США.
"Тому те, що сьогодні озвучено навколо USAID, з точки зору значущості для США, Ілон Маск в принципі не розуміє. А що стосується Дональда Трампа, то, скажімо, мені здається, що його відносини з директором ЦРУ Джоном Редкліффом та з іншими особами, які зараз номінуються в розвідку дозволять йому сформувати об'єктивне розуміння, що це таке. Бо поки що з того, що говорить Ілон Маск, Дональд Трамп, ну і окремі особи, вони навіть не уявляють, яке навантаження на собі несе USAID", - підкреслив Безсмертний.
USAID
Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги. Їх планують перевірити на предмет відповідності його зовнішній політиці.
Також відомо, що філіал USAID в Україні також призупинив ведення проєкт та їхнього фінансування.
Детальніше про ситуацію читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "USAID на паузі. Чому Україні заморозили мільярди доларів та якими будуть наслідки".
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