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Маск не понимает значимости USAID для США, - эксперт

Вторник 04 февраля 2025 15:55
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Маск не понимает значимости USAID для США, - эксперт Фото: Илон Маск (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Американский бизнесмен Илон Макс может не понимать, какое значение программа USAID может иметь для Соединенных Штатов Америки.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил историк и дипломат Роман Бессмертный.

"На докладе у Трампа еще не был новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Как только эта встреча состоится, я думаю, что незнание Илона Маска и эмоции Дональда Трампа в этом плане, они утихнут. И уже это видно по тому, как Марко Рубио сказал, что с этого момента управление этой структурой USAID переходит в его руки", - отметил Бессмертный.

Он считает, что во время проверки программы были выявлены определенные разногласия, и поэтому было решено передать проверку USAID Госдепу США.

"Поэтому то, что сегодня озвучено вокруг USAID, с точки зрения значимости для США, Илон Маск в принципе не понимает. А что касается Дональда Трампа, то, скажем, мне кажется, что его отношения с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом и с другими лицами, которые сейчас номинируются в разведку позволят ему сформировать объективное понимание, что это такое. Потому что пока что из того, что говорит Илон Маск, Дональд Трамп, ну и отдельные лица, они даже не представляют, какую нагрузку на себе несет USAID", - подчеркнул Бессмертный.

USAID

Недавно президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи. Их планируют проверить на предмет соответствия его внешней политике.

Также известно, что филиал USAID в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.

Подробнее о ситуации читайте в отдельном материале РБК-Украина"USAID на паузе. Почему Украине заморозили миллиарды долларов и какими будут последствия".

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Дональд Трамп Илон Маск
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