Маск прокоментував звинувачення в антисемітизмі

У повідомленні Маск заперечив свою причетність до антисемітських виказувань, а всі звинувачення у ЗМІ назвав - фальшивими.

"Ніщо не може бути далі від істини", - написав власник Х.

Він зазначив, що бажає "всього найкращого людству, а також процвітаючого та захоплюючого майбутнього для всіх".

Нагадаємо, напередодні Ілон Маск втрапив у антисемітський скандал, внаслідок якого вже кілька всесвітньо відомих компаній, таких як Disney, Apple та інші зупинили свою діяльність у соціальній мережі Х.

Нещодавно відділ комунікацій Європейської комісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС із проханням припинити показ реклами у соцмережі Х. Дані дії планують запровадити на тлі занепокоєнням щодо поширення там дезінформації.