Єврокомісія планує відмовитись від реклами в соцмержі Х

Відділ комунікацій Європейської комісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС із проханням припинити показ реклами у соцмережі Х. Дані дії планують запровадити на тлі занепокоєнням щодо поширення там дезінформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

У записці, надісланій усім керівникам служб і генеральним директорам, заступник головного речника Комісії Дана Спінант заявила, що дезінформація на X, особливо щодо війни Ізраїлю та ХАМАС, призвела до того, що установа "рекомендує тимчасово призупинити рекламу на цій платформі до подальшого повідомлення, щоб уникнути ризику завдати шкоди репутації Комісії".

Зазначається, що платформа Х стала об'єктом більшої уваги в Європі через новий закон про цифрові послуги (DSA).

Комісія, що відповідає за контроль дотримання закону, у жовтні запросила від компанії Х офіційні пояснення про те, як вони поводяться з незаконним контентом та дезінформацією, пов'язаною з конфліктом із ХАМАСом, відповідно до DSA.

Проте, служби ЄС все ще можуть використовувати платформу Х через багато профілів Комісії у цій соцмережі. Однак Спінант зазначила, що відділ розгляне можливість використання інших платформ для розміщення платної реклами, таких як LinkedIn, Instagram або Facebook.

