Маск прокомментировал обвинения в антисемитизме

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал антисемитский скандал, спровоцировавший рекламный бойкот его социальной сети Х (известной ранее как Twitter).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Илона Маска в Х.
В сообщении Маск отрицал свою причастность к антисемитским высказываниям, а все обвинения в СМИ назвал фальшивыми.
"Ничто не может быть дальше от истины", - написал владелец Х.
Он отметил, что желает "всего лучшего человечеству, а также преуспевающего и захватывающего будущего для всех".
Напомним, накануне Илон Маск попал в антисемитский скандал, в результате которого уже несколько всемирно известных компаний, таких как Disney, Apple и другие, остановили свою деятельность в социальной сети Х.
Недавно отдел коммуникаций Европейской комиссии обратился ко всем исполнительным службам ЕС с просьбой прекратить показ рекламы в соцсети Х. Данные действия планируют ввести на фоне беспокойства по поводу распространения там дезинформации.
С соцсетью Х связаны многие противоречивые дискуссии после того, как права на платформу приобрел эксцентричный миллиардер, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. В частности, он ввел ряд изменений и нововведений, значительно повлиявших на восприятие информации мировым обществом.
Отметим, что данной платформой пользуются официальные представители многих стран. Именно поэтому решение Маска о тех или иных изменениях в данной соцсети часто вызывают споры и прения в политической плоскости.
В последнее время в социальной сети Х появилось много новшеств. Так, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.
При этом в Twitter разрешат скрывать свои лайки, но не всем.
Кроме того, в соцсети появилась функция аудио- и видеозвонков. Но пока услуга доступна только для некоторых пользователей.
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