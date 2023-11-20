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Маск прокомментировал обвинения в антисемитизме

Фото: американский предприниматель-миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал антисемитский скандал, спровоцировавший рекламный бойкот его социальной сети Х (известной ранее как Twitter).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Илона Маска в Х.

В сообщении Маск отрицал свою причастность к антисемитским высказываниям, а все обвинения в СМИ назвал фальшивыми.

"Ничто не может быть дальше от истины", - написал владелец Х.

Он отметил, что желает "всего лучшего человечеству, а также преуспевающего и захватывающего будущего для всех".

Напомним, накануне Илон Маск попал в антисемитский скандал, в результате которого уже несколько всемирно известных компаний, таких как Disney, Apple и другие, остановили свою деятельность в социальной сети Х.

Недавно отдел коммуникаций Европейской комиссии обратился ко всем исполнительным службам ЕС с просьбой прекратить показ рекламы в соцсети Х. Данные действия планируют ввести на фоне беспокойства по поводу распространения там дезинформации.

Нововведения Х (Twitter)

С соцсетью Х связаны многие противоречивые дискуссии после того, как права на платформу приобрел эксцентричный миллиардер, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. В частности, он ввел ряд изменений и нововведений, значительно повлиявших на восприятие информации мировым обществом.

Отметим, что данной платформой пользуются официальные представители многих стран. Именно поэтому решение Маска о тех или иных изменениях в данной соцсети часто вызывают споры и прения в политической плоскости.

В последнее время в социальной сети Х появилось много новшеств. Так, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter разрешат скрывать свои лайки, но не всем.

Кроме того, в соцсети появилась функция аудио- и видеозвонков. Но пока услуга доступна только для некоторых пользователей.

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