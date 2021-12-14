ru ua
Вт, 14 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Маск продал акции Tesla еще на 900 млн долларов

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 16:08
Маск продал акции Tesla еще на 900 млн долларов Фото: генеральный директор Tesla Motors Илон Маск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 14 декабря, генеральный директор компании Tesla Motors Илон Маск продал еще 934 091 акцию на сумму около 906,5 млн долларов, чтобы покрыть налоги от реализации еще 2,1 млн опционов. За пять недель он продал акций на общую сумму 12,7 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Последние сделки совпали с тем, что рыночная капитализация Tesla впервые с 22 октября опустилась ниже отметки в 1 триллион долларов. Акции продолжили падение во вторник, упав на 2,7% до 940 долларов перед началом регулярных торгов.

Продажи Маска привели к падению акций Tesla, которые достигли своего пика как раз перед тем, как он принял участие в опросе в Twitter по поводу того, следует ли ему сократить свой пакет акций.

В настоящее время он продал около 70% акций, необходимых для того, чтобы избавиться от 10% своего прямого владения акциями.

Перед тем как принять участие в опросе в Twitter, Маск в сентябре заявил, что в четвертом квартале он реализует "огромный пакет" опционов. В том же месяце он ввел в действие торговый план, на который пришлось более половины продаж акций, начавшихся в ноябре.

Сейчас он реализовал в общей сложности почти 15 млн опционов.

Напомним, 3 декабря Маск избавился от активов Tesla на сумму около 1,1 млрд долларов, чтобы частично оплатить налог по опционам на акции.

А 9 декабря Маск продал еще 934,1 тысячи акций примерно за 963 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск Tesla
NEWS
Байден за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет, - Кулеба
Байден за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет, - Кулеба
DAILY
Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках