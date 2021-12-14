Маск продал акции Tesla еще на 900 млн долларов

Во вторник, 14 декабря, генеральный директор компании Tesla Motors Илон Маск продал еще 934 091 акцию на сумму около 906,5 млн долларов, чтобы покрыть налоги от реализации еще 2,1 млн опционов. За пять недель он продал акций на общую сумму 12,7 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Последние сделки совпали с тем, что рыночная капитализация Tesla впервые с 22 октября опустилась ниже отметки в 1 триллион долларов. Акции продолжили падение во вторник, упав на 2,7% до 940 долларов перед началом регулярных торгов.

Продажи Маска привели к падению акций Tesla, которые достигли своего пика как раз перед тем, как он принял участие в опросе в Twitter по поводу того, следует ли ему сократить свой пакет акций.

В настоящее время он продал около 70% акций, необходимых для того, чтобы избавиться от 10% своего прямого владения акциями.

Перед тем как принять участие в опросе в Twitter, Маск в сентябре заявил, что в четвертом квартале он реализует "огромный пакет" опционов. В том же месяце он ввел в действие торговый план, на который пришлось более половины продаж акций, начавшихся в ноябре.

Сейчас он реализовал в общей сложности почти 15 млн опционов.