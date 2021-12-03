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Илон Маск продал акции Tesla еще на 1 млрд долларов

Новина українською →
США, Пятница 03 декабря 2021 10:05
Илон Маск продал акции Tesla еще на 1 млрд долларов Фото: генеральный директор Tesla Motors Илон Маск (Britta Pedersen-Pool/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Американский миллиардер Илон Маск продал акций Tesla еще на более 1 млрд долларов. Он продал еще 934 091 акцию производителя электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, сообщается, что Маск продал часть акций компании впервые за последние пять лет.

"В понедельник Маск избавился от активов Tesla на сумму около 1,1 млрд долларов, чтобы частично оплатить налог по опционам на акции", - пишет издание.

Эти сделки, согласно данным Bloomberg, были запланированы еще в сентябре. Во вторник и среду бизнесмен совершил оставшиеся продажи.

Согласно нормативным документам, датированным четвергом, в ходе последней сделки самый богатый человек в мире избавился примерно от 934 000 акций. Эти продажи должны были помочь ему компенсировать налоги при исполнении около 2,1 миллиона опционов.

Ранее на выходных Маск провел опрос среди пользователей в своем Twitter, стоит ли ему продавать 10% акций Tesla. Большинство подписчиков проголосовали за продажу, и миллиардер обещал последовать их решению.

Напомним, что компания Tesla набрала предзаказов на электрический пикап Cybertruck на 80 млрд долларов, но дата серийного выпуска все еще окончательно не подтверждена. Тем временем уже в декабре General Motors начнет поставки электрического пикапа GMC Hummer.

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