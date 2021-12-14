Маск продав акції Tesla ще на 900 млн доларів

У вівторок, 14 грудня, генеральний директор компанії Tesla Motors Ілон Маск продав ще 934 091 акцію на суму близько 906,5 млн доларів, щоб покрити податки від реалізації ще 2,1 млн опціонів. За п'ять тижнів він продав акцій на загальну суму 12,7 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Останні угоди збіглися з тим, що ринкова капіталізація Tesla вперше з 22 жовтня опустилася нижче позначки в 1 трильйон доларів. Акції продовжили падіння у вівторок, впавши на 2,7% до 940 доларів перед початком регулярних торгів.

Продажі Маска призвели до падіння акцій Tesla, які досягли свого піку якраз перед тим, як він взяв участь в опитуванні в Twitter з приводу того, чи слід йому скоротити свій пакет акцій.

В даний час він продав близько 70% акцій, необхідних для того, щоб позбутися від 10% свого прямого володіння акціями.

Перед тим як взяти участь в опитуванні у Twitter, Маск у вересні заявив, що в четвертому кварталі він реалізує "величезний пакет" опціонів. У тому ж місяці він ввів в дію торговий план, на який припало більш ніж половина продажів акцій, що почалися в листопаді.

Зараз він реалізував в цілому майже 15 млн опціонів.