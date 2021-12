Илон Маск снова продал акции Tesla на почти 1 млрд долларов

"Согласно нормативным документам от четверга, 9 декабря, Илон Маск продал опционы на покупку 2,2 млн акций Tesla по 6,24 доллара за бумагу и еще 934,1 тысячи акций примерно за 963 млн долларов", - пишет издание.

Как стало известно, за последние пять недель Маск избавился от почти 11 млн акций и получил за них около 12 млрд долларов.

При этом на своей странице в Twitter он поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему бросить работу и стать инфлюэнсером.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt