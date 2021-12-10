ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Илон Маск снова продал акции Tesla на почти 1 млрд долларов

Новина українською →
США, Пятница 10 декабря 2021 12:44
Илон Маск снова продал акции Tesla на почти 1 млрд долларов Фото: генеральный директор Tesla Motors Илон Маск (Britta Pedersen-Pool/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В четверг, 9 декабря, Илон Маск продал опционы на покупку 2,2 млн акций Tesla по 6,24 доллара за бумагу и еще 934,1 тысячи акций примерно за 963 млн долларов. Он избавился от акций на сумму около 11,8 млрд долларов за пять недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Согласно нормативным документам от четверга, 9 декабря, Илон Маск продал опционы на покупку 2,2 млн акций Tesla по 6,24 доллара за бумагу и еще 934,1 тысячи акций примерно за 963 млн долларов", - пишет издание.

Как стало известно, за последние пять недель Маск избавился от почти 11 млн акций и получил за них около 12 млрд долларов.

При этом на своей странице в Twitter он поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему бросить работу и стать инфлюэнсером.

"Я подумываю о том, чтобы бросить работу и стать инфлюэнсером на полную ставку. Что думаете об этом?", - написал он.

Напомним, в понедельник, 3 декабря, Маск избавился от активов Tesla на сумму около 1,1 млрд долларов, чтобы частично оплатить налог по опционам на акции

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск
NEWS
В Украине более 11 тысяч случаев COVID и 442 смерти: суточная статистика
В Украине более 11 тысяч случаев COVID и 442 смерти: суточная статистика
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет