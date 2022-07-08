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Маск презентовал антенну Starlink для лодок: характеристики и цена

Фото: Маск презентовал антенну Starlink для лодок (twitter.com/lgj170)
Автор: Сергей Пышкин

Спутниковый интернет-провайдер Starlink продемонстрировал новую тарелку, которую получила название Starlink Maritime. Устройство можно установить на лодках, яхтах или же кораблях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Стоимость Starlink Maritime составляет 10 тысяч долларов. Ежемесячная подписка - 5 тысяч долларов.

Как отмечает компания, тарелка обеспечит скорость загрузки данных до 350 Мбит/с в море.

По словам Маска, Maritime несколько отличается от бытовых аналогов. Устройство является двойным высокопроизводительным терминалом, который способен поддерживать связь во время мощного шторма в море. В то же время Maritime защищен от соленой воды, сильного ветра и штормов.

Пока известно, что Maritime пока будет работать только в:

  • прибрежных водах США, кроме Аляски;
  • Европе, за исключением части Норвегии, Швеции и Финляндии;
  • Австралии;
  • Бразилии;
  • Чили;
  • части Новой Зеландии.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности премиум-подписки сети Starlink.

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