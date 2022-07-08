Маск презентовал антенну Starlink для лодок: характеристики и цена

Стоимость Starlink Maritime составляет 10 тысяч долларов. Ежемесячная подписка - 5 тысяч долларов.

Как отмечает компания, тарелка обеспечит скорость загрузки данных до 350 Мбит/с в море.

По словам Маска, Maritime несколько отличается от бытовых аналогов. Устройство является двойным высокопроизводительным терминалом, который способен поддерживать связь во время мощного шторма в море. В то же время Maritime защищен от соленой воды, сильного ветра и штормов.

Пока известно, что Maritime пока будет работать только в: