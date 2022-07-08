Маск презентував антену Starlink для човнів: характеристики та ціна

Вартість Starlink Maritime становить 10 тисяч доларів. Щомісячна підписка - 5 тисяч доларів.

Як відзначає компанія, тарілка забезпечить швидкість завантаження даних до 350 Мбіт/с у морі.

За словами Маска, Maritime дещо відрізняється від побутових аналогів. Пристрій є подвійним високопродуктивним терміналом, який здатний підтримувати зв’язок під час потужного шторму в морі. Водночас Maritime захищений від солоної води, сильного вітру й штормів.

Наразі відомо, що Maritime поки що працюватиме лише в: