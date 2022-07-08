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Маск презентував антену Starlink для човнів: характеристики та ціна

Фото: Маск презентував антену Starlink для човнів (twitter.com/lgj170)
Автор: Сергій Пишкін

Супутниковий інтернет-провайдер Starlink продемонстрував нову тарілку, яку отримала назву Starlink Maritime. Пристрій можна встановити на човнах, яхтах або ж кораблях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Вартість Starlink Maritime становить 10 тисяч доларів. Щомісячна підписка - 5 тисяч доларів.

Як відзначає компанія, тарілка забезпечить швидкість завантаження даних до 350 Мбіт/с у морі.

За словами Маска, Maritime дещо відрізняється від побутових аналогів. Пристрій є подвійним високопродуктивним терміналом, який здатний підтримувати зв’язок під час потужного шторму в морі. Водночас Maritime захищений від солоної води, сильного вітру й штормів.

Наразі відомо, що Maritime поки що працюватиме лише в:

  • прибережних водах США, окрім Аляски;
  • Європі, за винятком частини Норвегії, Швеції та Фінляндії;
  • Австралії;
  • Бразилії;
  • Чилі;
  • частині Нової Зеландії.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці преміум-підписки мережі Starlink.

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Илон Маск