Маск планирует сделать Twitter платным для коммерческих и государственных пользователей

Илон Маск заявил, что Twitter может взимать "незначительную" плату с коммерческих и государственных пользователей. Это является частью стремления миллиардера-предпринимателя увеличить доходы, которые отстают от более крупных конкурентов, таких как Meta Platforms Inc. Facebook.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату для коммерческих/государственных пользователей", - написал Маск в своем твите. "Небольшой доход лучше, чем ничего!" - добавил он в другом твите.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Маск сообщил банкам, что разработает новые способы монетизации Twitter и сократит выплаты руководителям, чтобы сократить расходы в компании, занимающейся платформой для социальных сетей.

Маск также сообщил банкам, что планирует разработать функции для увеличения доходов бизнеса, в том числе новые способы заработка на твитах, которые содержат важную информацию или становятся вирусными.

На ежегодном гала-концерте Met Gala в Нью-Йорке в понедельник Маск сказал, что охват Twitter в настоящее время является лишь "нишевым", и он хотел бы, чтобы в нем участвовал гораздо больший процент населения страны

Маск, также главный исполнительный директор ведущего производителя электромобилей Tesla, с прошлого месяца предлагает ряд изменений в Twitter.

В твитах, которые впоследствии были удалены, Маск предложил внести изменения в премиальный сервис подписки Twitter Blue, в том числе снизить его стоимость, запретить рекламу и предоставить возможность оплаты в криптовалюте dogecoin.

Подписав на прошлой неделе сделку о покупке Twitter за 44 млрд долларов, Маск сказал, что хочет расширить платформу новыми функциями, сделать алгоритмы с открытым исходным кодом для повышения доверия, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей.