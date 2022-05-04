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Маск планує зробити Twitter платним для комерційних і державних користувачів

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США, Середа 04 травня 2022 09:02
Маск планує зробити Twitter платним для комерційних і державних користувачів Фото: Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ілон Маск заявив, що Twitter може стягувати "незначну" плату з комерційних і державних користувачів. Це є частиною прагнення мільярдера-підприємця збільшити доходи, які відстають від більших конкурентів, таких як Meta Platforms Inc. Facebook.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Twitter завжди буде безкоштовним для звичайних користувачів, але, можливо, за невелику плату для комерційних / державних користувачів", - написав Маск у своєму твіті. "Невеликий дохід краще, ніж нічого!"- додав він в іншому твіті.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що Маск повідомив банкам, що розробить нові способи монетизації Twitter і скоротить виплати керівникам, щоб скоротити витрати в компанії, що займається платформою для соціальних мереж.

Маск також повідомив банкам, що планує розробити функції для збільшення доходів бізнесу, в тому числі нові способи заробітку на твітах, які містять важливу інформацію або стають вірусними.

На щорічному гала-концерті Met Gala в Нью-Йорку в понеділок Маск сказав, що охоплення Twitter в даний час є лише "нішевим", і він хотів би, щоб в ньому брав участь набагато більший відсоток населення країни

Маск, також головний виконавчий директор провідного виробника електромобілів Tesla, з минулого місяця пропонує ряд змін у Twitter.

У твітах, які згодом були видалені, Маск запропонував внести зміни в преміальний сервіс підписки Twitter Blue, в тому числі знизити його вартість, заборонити рекламу і надати можливість оплати в криптовалюті dogecoin.

Підписавши минулого тижня угоду про покупку Twitter за 44 млрд доларів, Маск сказав, що хоче розширити платформу новими функціями, зробити алгоритми з відкритим вихідним кодом для підвищення довіри, перемогти спам-ботів і аутентифікувати всіх людей.

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