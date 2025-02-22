У Маска похизувались, що зекономили 55 млн доларів для США. WP спростували цю заяву

Департамент урядової ефективності Ілона Маска (DOGE) заявив про заощадження 55 мільярдів доларів для США. Проте аналіз показав, що ця цифра завищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Раніше цього тижня служба DOGE заявила, що заощадила приблизно 55 мільярдів доларів завдяки комбінації звільнень, скасованих контрактів, перегляду договорів оренди та інших дій.

Але, за даними WP, опублікований список контрактів і договорів оренди свідчить про те, що ця цифра завищена.

DOGE пообіцяв значно скоротити розмір федерального уряду як з погляду робочої сили, так і витрат. Її представники були направлені в понад десяток установ для оцінки програм і роботи над скороченням персоналу. Його швидкі дії викликали критику з боку деяких, які кажуть, що ці зусилля шкодять основній роботі.

На своєму веб-сайті DOGE перераховує вибрану групу з 1125 контрактів, які він скасував, разом із заявленими заощадженнями в розмірі 7,2 мільярда доларів. Ці заощадження за контрактом становлять лише 20 відсотків загальних заощаджень за минулий місяць.

Проте Washington Post аналіз даних контрактів виявив, що багато зі скасованих контрактів вже були завершені, тобто їх скасування не повернуло грошей, оскільки вони були повністю виплачені. За їх даними, 417 угод у списку DOGE вказують на те, що вони заощадили 0 доларів. Ще 51 заощадила трохи менш як 1 мільйон доларів.

Відповідно до аналізу Post, у більш ніж 80 інших випадках сайт DOGE містить списки та посилання на старіші модифіковані версії контрактів у Федеральній системі даних про закупівлі (FPDS).

Експерти кажуть, що це може зробити загальну оцінку економії неточною, адже приблизно в 50 із цих контрактів DOGE зарахувала всю суму як заощадження. Водночас деякі з цих контрактів також передбачали гроші, які вже були сплачені та не будуть повернуті, навіть якщо контракт було скасовано.