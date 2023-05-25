UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Машини "пливуть": Дніпро накрила потужна злива з громом та градом (відео)

Фото: Дніпро накрила потужна злива з громом та градом (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погода у Дніпрі значно погіршилася 25 травня. Місто накрила потужна злива у поєднання з громом та градом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Дороги у місті вкрило глибокими калюжами, по яких "пливуть" автомобілі.

До того ж вулиці Дніпра усипані градом.

Місцеві також опублікували відео, де чутно гуркіт грому.

Зазначимо, що згідно з прогнозом синоптиків, дощі з грозою очікуються у Дніпрі щонайменше до 28 травня.

Погода в Україні

Синоптики попереджали, що сьогодні по всій території України очікуються дощі, подекуди - з грозами.

На п'ятницю, 26 травня, синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Температура сягне +26 градусів.

Окрім того, синоптики дали прогноз погоди на червень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьПогода