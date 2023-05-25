Машины "плывут": Днепр накрыл мощный ливень с громом и градом (видео)

Дороги в городе укрыло глубокими лужами, по которым "плывут" автомобили.

К тому же улицы Днепра усыпаны градом.

Местные также опубликовали видео, где слышен грохот грома.

Отметим, что согласно прогнозу синоптиков, дожди с грозой ожидаются в Днепре, по меньшей мере, до 28 мая.

Погода в Украине

Синоптики предупреждали, что сегодня по всей территории Украины ожидаются дожди, кое-где с грозами.

На пятницу, 26 мая, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура поднимется до +26 градусов.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на июнь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.