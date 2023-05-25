Машины "плывут": Днепр накрыл мощный ливень с громом и градом (видео)

Погода в Днепре значительно ухудшилась 25 мая. Город накрыл мощный ливень в сочетании с громом и градом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Дороги в городе укрыло глубокими лужами, по которым "плывут" автомобили.
К тому же улицы Днепра усыпаны градом.
Местные также опубликовали видео, где слышен грохот грома.
Отметим, что согласно прогнозу синоптиков, дожди с грозой ожидаются в Днепре, по меньшей мере, до 28 мая.
Синоптики предупреждали, что сегодня по всей территории Украины ожидаются дожди, кое-где с грозами.
На пятницу, 26 мая, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура поднимется до +26 градусов.
Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на июнь.
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