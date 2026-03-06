Машини є не для всіх: коли потрібно шукати авто для іспиту на права самостійно

Перед складанням практичного іспиту кандидати у водії самі обирають транспортний засіб. У більшості випадків автомобіль можна взяти у сервісному центрі, однак для деяких категорій транспорт доведеться забезпечити самостійно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС України.
У сервісних центрах МВС є власний автопарк для складання практичного іспиту. Йдеться про автомобілі як з механічною, так і з автоматичною коробкою передач.
У всіх сервісних центрах доступні транспортні засоби категорії B, адже саме на таких автомобілях кандидати найчастіше складають іспит.
У деяких центрах також є транспорт для інших категорій, зокрема: С, C1, D1 та A.
Під час запису на практичний іспит через електронну систему кандидат одразу може побачити, чи є у вибраному центрі транспортний засіб потрібної категорії.
Якщо у сервісному центрі немає автомобіля потрібної категорії, кандидат у водії має складати іспит на транспорті навчального закладу. У такому разі авто необхідно доставити до сервісного центру у визначений час і місце проведення іспиту.
При цьому транспортний засіб повинен відповідати кільком вимогам:
У МВС уточнюють, що автомобіль не обов’язково має належати саме тій автошколі, де кандидат проходив навчання.
Перед початком практичного іспиту адміністратори сервісного центру перевіряють транспортний засіб на відповідність вимогам безпеки.
У відомстві наголошують, що дотримання цих правил забезпечує прозорість та об’єктивність складання іспиту.
Інформацію про наявні автомобілі у сервісних центрах та перелік акредитованих автошкіл можна знайти на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС у розділі "Посвідчення водія". Також консультації надають за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційних сторінках відомства у соцмережах.
