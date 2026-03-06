Машины есть не для всех: когда нужно искать авто для экзамена на права самостоятельно

Какие автомобили предоставляют сервисные центры

В сервисных центрах МВД есть собственный автопарк для сдачи практического экзамена. Речь идет об автомобилях как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Во всех сервисных центрах доступны транспортные средства категории B, ведь именно на таких автомобилях кандидаты чаще всего сдают экзамен.

В некоторых центрах также есть транспорт для других категорий, в частности: С, C1, D1 и A.

При записи на практический экзамен через электронную систему кандидат сразу может увидеть, есть ли в выбранном центре транспортное средство нужной категории.

Когда транспорт нужно обеспечить самостоятельно

Если в сервисном центре нет автомобиля нужной категории, кандидат в водители должен сдавать экзамен на транспорте учебного заведения. В таком случае авто необходимо доставить в сервисный центр в определенное время и место проведения экзамена.

При этом транспортное средство должно соответствовать нескольким требованиям:

быть оборудованным системой видеофиксации;

принадлежать аккредитованному учебному заведению.

В МВД уточняют, что автомобиль не обязательно должен принадлежать именно той автошколе, где кандидат проходил обучение.

Что проверяют перед началом экзамена

Перед началом практического экзамена администраторы сервисного центра проверяют транспортное средство на соответствие требованиям безопасности.

В ведомстве отмечают, что соблюдение этих правил обеспечивает прозрачность и объективность сдачи экзамена.

Информацию об имеющихся автомобилях в сервисных центрах и перечень аккредитованных автошкол можно найти на официальном сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Водительское удостоверение". Также консультации предоставляют по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах ведомства в соцсетях.