Машины есть не для всех: когда нужно искать авто для экзамена на права самостоятельно

Перед сдачей практического экзамена кандидаты в водители сами выбирают транспортное средство. В большинстве случаев автомобиль можно взять в сервисном центре, однако для некоторых категорий транспорт придется обеспечить самостоятельно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД Украины.
В сервисных центрах МВД есть собственный автопарк для сдачи практического экзамена. Речь идет об автомобилях как с механической, так и с автоматической коробкой передач.
Во всех сервисных центрах доступны транспортные средства категории B, ведь именно на таких автомобилях кандидаты чаще всего сдают экзамен.
В некоторых центрах также есть транспорт для других категорий, в частности: С, C1, D1 и A.
При записи на практический экзамен через электронную систему кандидат сразу может увидеть, есть ли в выбранном центре транспортное средство нужной категории.
Если в сервисном центре нет автомобиля нужной категории, кандидат в водители должен сдавать экзамен на транспорте учебного заведения. В таком случае авто необходимо доставить в сервисный центр в определенное время и место проведения экзамена.
При этом транспортное средство должно соответствовать нескольким требованиям:
В МВД уточняют, что автомобиль не обязательно должен принадлежать именно той автошколе, где кандидат проходил обучение.
Перед началом практического экзамена администраторы сервисного центра проверяют транспортное средство на соответствие требованиям безопасности.
В ведомстве отмечают, что соблюдение этих правил обеспечивает прозрачность и объективность сдачи экзамена.
Информацию об имеющихся автомобилях в сервисных центрах и перечень аккредитованных автошкол можно найти на официальном сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Водительское удостоверение". Также консультации предоставляют по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах ведомства в соцсетях.
