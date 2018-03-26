В марте полсотни нардепов пропустили 90% голосований - КИУ

Всего в марте было проведено 15 пленарных заседаний Рады

В течение мартовских заседаний Верховной рады Украины 51 народный депутат пропустил 90% голосований. Из них пятеро нардепов не проголосовали ни разу, говорится в сообщении пресс-службы Комитета избирателей Украины (КИУ).

Всего в марте было проведено 15 пленарных заседаний, на которых произошло 399 голосований.

"Среди депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц: Дмитрий Ярош, Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий) и нардепы-беглецы Александр Онищенко и Сергей Клюев", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что значительная часть депутатов проголосовали лишь несколько раз.

"Так, один раз за месяц нажал кнопку Дмитрий Добкин ("Оппозиционный блок"), трижды - Денис Омельянович ("Оппозиционный блок"), шесть раз - Константин Жеваго (внефракционный), 8 из 399 - Михаил Добкин ("Оппозиционный блок") и Надежда Савченко (внефракционная)", - добавили в КИУ.

Среди депутатов, которые почти не голосовали, также Евгений Мураев (принял участие в 3% голосований), Олесь Довгий (3%), Сергей Кивалов (5%), Михаил Поплавский (6%), Вадим Рабинович (6%), Наталия Королевская (8%), Семен Семенченко (9%).

Причины, по которым нардепы не проголосовали, не указаны. Как правило на момент голосований политики присутствовали в зале парламента.

Двое народных депутатов не пропустили в марте ни одного голосования. Это Виктор Пинзеник и Иван Спорыш, оба из "Блока Петра Порошенко".

Народные депутаты, которые пропустили 90% голосований в феврале:

Бакулин Является.М.

Клюев С.П.

Константиновский В.Л.

Онищенко А.Г.

Ярош Д.А.

Добкин Д.М.

Омельянович Д.С.

Жеваго К.В.

Добкин М.М.

Савченко Н.В.

Богомолец А.В.

Левочкина Ю.В.

Мураев Есть.В.

Солод Ю.В.

Звягильский Ю.Л.

Ларин С.М.

Фурсин И.Г.

Березкин С.С.

Чепинога В.М.

Бондар.В.

Долгий А.С.

Святаш Д.В.

Шенцев Д.А.

Писаренко В.В.

Кивалов С.В.

Богуслаев В.А.

Хомутынник В.Ю.

Пресман А.С.

Поплавский М.М.

Рабинович В.По.

Левочкин С.В.

Бойко Ю.А.

Богдан Г.Д.

Куприй В.М.

Мисик В.Ю.

Королевская Н.Ю.

Барвиненко В.Д.

Мартыняк С.В.

Тимошенко Ю.В.

Гиршфельд А.М.

Корнацкий А.А.

Джемилев М. .

Климов Л.М.

Семенченко С.И.

Зубик В.В.

Дунаев С.В.

Супруненко А.И.

Шуфрич Н.И.

Денисенко А.П.

Ивахив С.П.

Матвийчук Е.Л.

Напомним, 22 марта 2018 года Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 нардеп.