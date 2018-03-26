В марте полсотни нардепов пропустили 90% голосований - КИУ

Всего в марте было проведено 15 пленарных заседаний Рады
В течение мартовских заседаний Верховной рады Украины 51 народный депутат пропустил 90% голосований. Из них пятеро нардепов не проголосовали ни разу, говорится в сообщении пресс-службы Комитета избирателей Украины (КИУ).
Всего в марте было проведено 15 пленарных заседаний, на которых произошло 399 голосований.
"Среди депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц: Дмитрий Ярош, Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий) и нардепы-беглецы Александр Онищенко и Сергей Клюев", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что значительная часть депутатов проголосовали лишь несколько раз.
"Так, один раз за месяц нажал кнопку Дмитрий Добкин ("Оппозиционный блок"), трижды - Денис Омельянович ("Оппозиционный блок"), шесть раз - Константин Жеваго (внефракционный), 8 из 399 - Михаил Добкин ("Оппозиционный блок") и Надежда Савченко (внефракционная)", - добавили в КИУ.
Среди депутатов, которые почти не голосовали, также Евгений Мураев (принял участие в 3% голосований), Олесь Довгий (3%), Сергей Кивалов (5%), Михаил Поплавский (6%), Вадим Рабинович (6%), Наталия Королевская (8%), Семен Семенченко (9%).
Причины, по которым нардепы не проголосовали, не указаны. Как правило на момент голосований политики присутствовали в зале парламента.
Двое народных депутатов не пропустили в марте ни одного голосования. Это Виктор Пинзеник и Иван Спорыш, оба из "Блока Петра Порошенко".
Народные депутаты, которые пропустили 90% голосований в феврале:
Напомним, 22 марта 2018 года Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 нардеп.