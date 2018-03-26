Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В марте полсотни нардепов пропустили 90% голосований - КИУ

НовостиПолитика    26.03.2018 - 13:20
Фото: пустой зал ВР (РБК-Украина)
Фото: пустой зал ВР (РБК-Украина)

Всего в марте было проведено 15 пленарных заседаний Рады

В течение мартовских заседаний Верховной рады Украины 51 народный депутат пропустил 90% голосований. Из них пятеро нардепов не проголосовали ни разу, говорится в сообщении пресс-службы Комитета избирателей Украины (КИУ).

Всего в марте было проведено 15 пленарных заседаний, на которых произошло 399 голосований.

"Среди депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц: Дмитрий Ярош, Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий) и нардепы-беглецы Александр Онищенко и Сергей Клюев", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что значительная часть депутатов проголосовали лишь несколько раз.

"Так, один раз за месяц нажал кнопку Дмитрий Добкин ("Оппозиционный блок"), трижды - Денис Омельянович ("Оппозиционный блок"), шесть раз - Константин Жеваго (внефракционный), 8 из 399 - Михаил Добкин ("Оппозиционный блок") и Надежда Савченко (внефракционная)", - добавили в КИУ.

Среди депутатов, которые почти не голосовали, также Евгений Мураев (принял участие в 3% голосований), Олесь Довгий (3%), Сергей Кивалов (5%), Михаил Поплавский (6%), Вадим Рабинович (6%), Наталия Королевская (8%), Семен Семенченко (9%).

Причины, по которым нардепы не проголосовали, не указаны. Как правило на момент голосований политики присутствовали в зале парламента.

Двое народных депутатов не пропустили в марте ни одного голосования. Это Виктор Пинзеник и Иван Спорыш, оба из "Блока Петра Порошенко".

Народные депутаты, которые пропустили 90% голосований в феврале:

  • Бакулин Является.М.
  • Клюев С.П.
  • Константиновский В.Л.
  • Онищенко А.Г.
  • Ярош Д.А.
  • Добкин Д.М.
  • Омельянович Д.С.
  • Жеваго К.В.
  • Добкин М.М.
  • Савченко Н.В.
  • Богомолец А.В.
  • Левочкина Ю.В.
  • Мураев Есть.В.
  • Солод Ю.В.
  • Звягильский Ю.Л.
  • Ларин С.М.
  • Фурсин И.Г.
  • Березкин С.С.
  • Чепинога В.М.
  • Бондар.В.
  • Долгий А.С.
  • Святаш Д.В.
  • Шенцев Д.А.
  • Писаренко В.В.
  • Кивалов С.В.
  • Богуслаев В.А.
  • Хомутынник В.Ю.
  • Пресман А.С.
  • Поплавский М.М.
  • Рабинович В.По.
  • Левочкин С.В.
  • Бойко Ю.А.
  • Богдан Г.Д.
  • Куприй В.М.
  • Мисик В.Ю.
  • Королевская Н.Ю.
  • Барвиненко В.Д.
  • Мартыняк С.В.
  • Тимошенко Ю.В.
  • Гиршфельд А.М.
  • Корнацкий А.А.
  • Джемилев М. .
  • Климов Л.М.
  • Семенченко С.И.
  • Зубик В.В.
  • Дунаев С.В.
  • Супруненко А.И.
  • Шуфрич Н.И.
  • Денисенко А.П.
  • Ивахив С.П.
  • Матвийчук Е.Л.

Напомним, 22 марта 2018 года Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 нардеп.

В Раде объяснили, почему Украина не высылает дипломатов РФ после отравления Скрипаля Рада может рассмотреть вопрос назначения новых членов ЦИК в апреле-мае, - Парубий
Теги публикации: Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top