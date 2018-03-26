У березні півсотні нардепів пропустили 90% голосувань, - КВУ

Всього в березні було проведено 15 пленарних засідань Ради

Протягом березневих засідань Верховної ради України 51 народний депутат пропустив 90% голосувань. Із них п’ятеро нардепів не проголосували жодного разу, йдеться у повідомленні перс-служби Комітету виборців України (КВУ).

Всього в березні було проведено 15 пленарних засідань, на яких відбулося 399 голосувань.

"Серед депутатів, які не проголосували жодного разу за місяць: Дмитро Ярош, Євген Бакулін, В’ячеслав Константіновський (заявив про складання повноважень) та нардепи-втікачі Олександр Онищенко і Сергій Клюєв", - йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що значна частина депутатів проголосували лише кілька разів.

"Так, один раз за місяць натиснув кнопку Дмитро Добкін ("Опозиційний блок"), тричі - Денис Омельянович ("Опозиційний блок"), шість разів - Костянтин Жеваго (позафракційний), 8 із 399 - Михайло Добкін ("Опозиційний блок") та Надія Савченко (позафракційна)", - додали в КВУ.

Серед депутатів, які майже не голосували, також Євгеній Мураєв (взяв участь в 3% голосувань), Олесь Довгий (3%), Сергій Ківалов (5%), Михайло Поплавський (6%), Вадим Рабінович (6%), Наталія Королевська (8%), Семен Семенченко (9%).

Причини, з яких нардепи не проголосували, не вказані. Як правило на момент голосувань політики були присутні в залі парламенту.

Двоє народних депутатів не пропустили в березні жодного голосування. Це Віктор Пинзеник та Іван Спориш, обидва із "Блоку Петра Порошенка".

Народні депутати, які пропустили 90% голосувань в лютому:

Бакулін Є.М.

Клюєв С.П.

Константіновський В.Л.

Онищенко О.Р.

Ярош Д.А.

Добкін Д.М.

Омельянович Д.С.

Жеваго К.В.

Добкін М.М.

Савченко Н.В.

Богомолець О.В.

Льовочкіна Ю.В.

Мураєв Є.В.

Солод Ю.В.

Звягільський Ю.Л.

Ларін С.М.

Фурсін І.Г.

Березкін С.С.

Чепинога В.М.

Бондар В.В.

Довгий О.С.

Святаш Д.В.

Шенцев Д.О.

Писаренко В.В.

Ківалов С.В.

Богуслаєв В.О.

Хомутиннік В.Ю.

Пресман О.С.

Поплавський М.М.

Рабінович В.З.

Льовочкін С.В.

Бойко Ю.А.

Богдан Р.Д.

Купрій В.М.

Мисик В.Ю.

Королевська Н.Ю.

Барвіненко В.Д.

Мартиняк С.В.

Тимошенко Ю.В.

Гіршфельд А.М.

Корнацький А.О.

Джемілєв М. .

Клімов Л.М.

Семенченко С.І.

Зубик В.В.

Дунаєв С.В.

Супруненко О.І.

Шуфрич Н.І.

Денисенко А.П.

Івахів С.П.

Матвійчук Е.Л.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року Верховна рада України дозволила притягнення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності. Відповідне рішення підтримав 291 нардеп.