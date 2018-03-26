У березні півсотні нардепів пропустили 90% голосувань, - КВУ

Всього в березні було проведено 15 пленарних засідань Ради
Протягом березневих засідань Верховної ради України 51 народний депутат пропустив 90% голосувань. Із них п’ятеро нардепів не проголосували жодного разу, йдеться у повідомленні перс-служби Комітету виборців України (КВУ).
Всього в березні було проведено 15 пленарних засідань, на яких відбулося 399 голосувань.
"Серед депутатів, які не проголосували жодного разу за місяць: Дмитро Ярош, Євген Бакулін, В’ячеслав Константіновський (заявив про складання повноважень) та нардепи-втікачі Олександр Онищенко і Сергій Клюєв", - йдеться у повідомленні.
Крім того зазначається, що значна частина депутатів проголосували лише кілька разів.
"Так, один раз за місяць натиснув кнопку Дмитро Добкін ("Опозиційний блок"), тричі - Денис Омельянович ("Опозиційний блок"), шість разів - Костянтин Жеваго (позафракційний), 8 із 399 - Михайло Добкін ("Опозиційний блок") та Надія Савченко (позафракційна)", - додали в КВУ.
Серед депутатів, які майже не голосували, також Євгеній Мураєв (взяв участь в 3% голосувань), Олесь Довгий (3%), Сергій Ківалов (5%), Михайло Поплавський (6%), Вадим Рабінович (6%), Наталія Королевська (8%), Семен Семенченко (9%).
Причини, з яких нардепи не проголосували, не вказані. Як правило на момент голосувань політики були присутні в залі парламенту.
Двоє народних депутатів не пропустили в березні жодного голосування. Це Віктор Пинзеник та Іван Спориш, обидва із "Блоку Петра Порошенка".
Народні депутати, які пропустили 90% голосувань в лютому:
Нагадаємо, 22 березня 2018 року Верховна рада України дозволила притягнення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності. Відповідне рішення підтримав 291 нардеп.