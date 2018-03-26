Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У березні півсотні нардепів пропустили 90% голосувань, - КВУ

НовиниПолітика    26.03.2018 - 13:20
Фото: порожня зала ВР (РБК-Україна)
Фото: порожня зала ВР (РБК-Україна)

Всього в березні було проведено 15 пленарних засідань Ради

Протягом березневих засідань Верховної ради України  51 народний депутат пропустив 90% голосувань. Із них п’ятеро нардепів не проголосували жодного разу, йдеться у повідомленні перс-служби Комітету виборців України (КВУ).

Всього в березні було проведено 15 пленарних засідань, на яких відбулося 399 голосувань.

"Серед депутатів, які не проголосували жодного разу за місяць: Дмитро Ярош, Євген Бакулін, В’ячеслав Константіновський (заявив про складання повноважень) та нардепи-втікачі Олександр Онищенко і Сергій Клюєв", - йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що значна частина депутатів проголосували лише кілька разів.

"Так, один раз за місяць натиснув кнопку Дмитро Добкін ("Опозиційний блок"), тричі - Денис Омельянович ("Опозиційний блок"), шість разів - Костянтин Жеваго (позафракційний), 8 із 399 - Михайло Добкін ("Опозиційний блок") та Надія Савченко (позафракційна)", - додали в КВУ.

Серед депутатів, які майже не голосували, також Євгеній Мураєв (взяв участь в 3% голосувань), Олесь Довгий (3%), Сергій Ківалов (5%), Михайло Поплавський (6%), Вадим Рабінович (6%), Наталія Королевська (8%), Семен Семенченко (9%).

Причини, з яких нардепи не проголосували, не вказані. Як правило на момент голосувань політики були присутні в залі парламенту.

Двоє народних депутатів не пропустили в березні жодного голосування. Це Віктор Пинзеник та Іван Спориш, обидва із "Блоку Петра Порошенка".

Народні депутати, які пропустили 90% голосувань в лютому:

  • Бакулін Є.М.
  • Клюєв С.П.
  • Константіновський В.Л.
  • Онищенко О.Р.
  • Ярош Д.А.
  • Добкін Д.М.
  • Омельянович Д.С.
  • Жеваго К.В.
  • Добкін М.М.
  • Савченко Н.В.
  • Богомолець О.В.
  • Льовочкіна Ю.В.
  • Мураєв Є.В.
  • Солод Ю.В.
  • Звягільський Ю.Л.
  • Ларін С.М.
  • Фурсін І.Г.
  • Березкін С.С.
  • Чепинога В.М.
  • Бондар В.В.
  • Довгий О.С.
  • Святаш Д.В.
  • Шенцев Д.О.
  • Писаренко В.В.
  • Ківалов С.В.
  • Богуслаєв В.О.
  • Хомутиннік В.Ю.
  • Пресман О.С.
  • Поплавський М.М.
  • Рабінович В.З.
  • Льовочкін С.В.
  • Бойко Ю.А.
  • Богдан Р.Д.
  • Купрій В.М.
  • Мисик В.Ю.
  • Королевська Н.Ю.
  • Барвіненко В.Д.
  • Мартиняк С.В.
  • Тимошенко Ю.В.
  • Гіршфельд А.М.
  • Корнацький А.О.
  • Джемілєв М. .
  • Клімов Л.М.
  • Семенченко С.І.
  • Зубик В.В.
  • Дунаєв С.В.
  • Супруненко О.І.
  • Шуфрич Н.І.
  • Денисенко А.П.
  • Івахів С.П.
  • Матвійчук Е.Л.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року Верховна рада України дозволила притягнення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності. Відповідне рішення підтримав 291 нардеп.

У Раді пояснили, чому Україна не висилає дипломатів РФ після отруєння Скрипаля Рада може розглянути питання призначення нових членів ЦВК у квітні-травні, - Парубій
Теги публікації: Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top