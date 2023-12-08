В Києві, через ремонт на "синій" гілці метро, курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Як курсуватиме транспорт:
Фото: по маршруту закритих станцій метро в Києві запустять дублюючий транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську", - пояснює КМДА.
Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Спочатку їх планували запровадити з 9 грудня, втім станції закрили вже сьогодні.
Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.
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