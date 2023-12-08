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По маршруту закритих станцій метро в Києві запустять дублюючий транспорт

Фото: по маршруту закритих станцій метро в Києві запустять дублюючий транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві, через ремонт на "синій" гілці метро, курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Як курсуватиме транспорт: 

  • тимчасовий автобусний маршрут №2-М "Кібернетичний центр - ст. м. "Теремки" - ст. м. "Либідська". На ньому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв. 
  • тимчасовий тролейбусний маршрут №43-К "Кібернетичний центр – ст. м. "Либідська". Працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хв.
  • маршрут автобуса №38 подовжується до ст. м. "Либідська". Працюватиме 5 автобусів з інтервалом у 17 хв;
  • рух тролейбуса № 50 "Вул. Милославська - ст. м. "Либідська" тимчасово припиняється.
  • на тролейбусному маршруті №50к "вул. Милославська - пл. Дарницька" працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом у 9 хв. 
 

Фото: по маршруту закритих станцій метро в Києві запустять дублюючий транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську", - пояснює КМДА. 

Обмеження руху на "синій" гілці метро 

Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Спочатку їх планували запровадити з 9 грудня, втім станції закрили вже сьогодні

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

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Київ