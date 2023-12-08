Як курсуватиме транспорт:

тимчасовий автобусний маршрут №2-М "Кібернетичний центр - ст. м. "Теремки" - ст. м. "Либідська". На ньому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв.

тимчасовий тролейбусний маршрут №43-К "Кібернетичний центр – ст. м. "Либідська". Працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хв.

маршрут автобуса №38 подовжується до ст. м. "Либідська". Працюватиме 5 автобусів з інтервалом у 17 хв;

рух тролейбуса № 50 "Вул. Милославська - ст. м. "Либідська" тимчасово припиняється.

на тролейбусному маршруті №50к "вул. Милославська - пл. Дарницька" працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом у 9 хв.

Фото: по маршруту закритих станцій метро в Києві запустять дублюючий транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську", - пояснює КМДА.

Обмеження руху на "синій" гілці метро

Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Спочатку їх планували запровадити з 9 грудня, втім станції закрили вже сьогодні.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.