Как будет курсировать транспорт:

временный автобусный маршрут №2-М "Кибернетический центр - ст. м. "Теремки" - ст. м. "Лыбедская". На нем будет работать 60 автобусов с интервалом движения 1 мин.

временный троллейбусный маршрут №43-К "Кибернетический центр - ст. м. "Лыбедская". Будет работать 20 троллейбусов с интервалом в 3 мин.

маршрут автобуса №38 продлевается до ст. м. "Лыбедская". Будет работать 5 автобусов с интервалом в 17 мин;

движение троллейбуса № 50 "Ул. Милославская - ст. м. "Лыбедская" временно прекращается.

на троллейбусном маршруте №50к "ул. Милославская - пл. Дарницкая" будет работать 10 троллейбусов с интервалом в 9 мин.

Фото: по маршруту закрытых станций метро в Киеве запустят дублирующий транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Усиление работы этого маршрута позволит частично переориентировать пассажиропоток с Оболонско-Теремковской линии на Святошинско-Броварскую", - объясняет КГГА.

Ограничение движения на "синей" ветке метро

Движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве закрыли на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода. Сначала их планировали ввести с 9 декабря, впрочем, станции закрыли уже сегодня.

Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.