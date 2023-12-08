В Киеве, из-за ремонта на "синей" ветке метро, будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Как будет курсировать транспорт:
Фото: по маршруту закрытых станций метро в Киеве запустят дублирующий транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Усиление работы этого маршрута позволит частично переориентировать пассажиропоток с Оболонско-Теремковской линии на Святошинско-Броварскую", - объясняет КГГА.
Движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве закрыли на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода. Сначала их планировали ввести с 9 декабря, впрочем, станции закрыли уже сегодня.
Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.
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