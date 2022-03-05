По маршруту эвакуации из Мариуполя идут бои. Стороны договариваются о режиме тишины

По маршруту эвакуации мирных жителей из Мариуполя продолжаются бои. Стороны ведут переговоры о режиме тишины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"По состоянию на 10:55 подтверждение тишины получено на территории Донецкой области. Но! Далее по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои", - пишет Кириленко. Сейчас стороны обсуждают установление режима прекращения огня по всему маршруту эвакуации из Мариуполя.